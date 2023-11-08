Макухина (Вдовикова) Матрона Георгиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.04.1914
Дочь: Пелагея Александрова
Отец ребёнка: Макухин Александр Самуилов
Рождение ребёнка
22.10.1915
Дочь: Параскева Александрова
Отец ребёнка: Макухин Александр Самуилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно