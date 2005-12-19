Гуфайзен Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуфайзен Виталий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1957

Дата смерти

19.12.2005

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1957

Отец: Гуфайзин Феоктист

Мать: Гуфайзен Галина

Рождение ребёнка
03.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Усть-Баргузин
Рождение ребёнка
01.01.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

пгт. Усть-Баргузин (Баргузинский район)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
19.12.2005
Усть-Баргузин
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Усть-Баргузин
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