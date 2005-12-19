Гуфайзен Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1957
Дата смерти19.12.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1957
Отец: Гуфайзин Феоктист
Мать: Гуфайзен Галина
Рождение ребёнка
03.09.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Усть-Баргузин
Рождение ребёнка
01.01.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
пгт. Усть-Баргузин (Баргузинский район)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
19.12.2005
Усть-Баргузин
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Усть-Баргузин