Харламова (Зеленина) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Рождение ребёнка
08.03.1879
Сын: Харламова Николай Константинович
Отец ребёнка: Харламов Константин Трофимович
Рождение ребёнка
08.04.1880
Дочь: Михаловская Елена Константиновна
Отец ребёнка: Харламов Константин Трофимович
Рождение ребёнка
16.06.1883
Дочь: Юлия Константиновна
Отец ребёнка: Харламов Константин Трофимович
Рождение ребёнка
24.02.1885
Сын: Харламова Константин Константинович
Отец ребёнка: Харламов Константин Трофимович
Рождение ребёнка
17.05.1891
Дочь: Фаина Константиновна
Отец ребёнка: Харламов Константин Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно