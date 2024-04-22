Харламова (Зеленина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харламова (Зеленина) Анна Васильевна

Место рождения

Новорыбинка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Новорыбинка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
08.03.1879

Сын: Харламова Николай Константинович

Отец ребёнка: Харламов Константин Трофимович

Рождение ребёнка
08.04.1880

Дочь: Михаловская Елена Константиновна

Отец ребёнка: Харламов Константин Трофимович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
16.06.1883

Дочь: Юлия Константиновна

Отец ребёнка: Харламов Константин Трофимович

Рождение ребёнка
24.02.1885

Сын: Харламова Константин Константинович

Отец ребёнка: Харламов Константин Трофимович

Рождение ребёнка
17.05.1891

Дочь: Фаина Константиновна

Отец ребёнка: Харламов Константин Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харламов Константин Трофимович

Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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