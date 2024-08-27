Ирина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАРО ф 129 оп 32 д 193 Ревизские сказки Спасского уезда, Задубровье, Щекин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларион Иванович
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Максим Ларионович
Отец ребёнка: Ларион Иванович
ГАРО ф 129 оп 32 д 193 Ревизские сказки Спасского уезда, Задубровье, Щекин
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Никифор Ларионович
Отец ребёнка: Ларион Иванович
ГАРО ф 129 оп 32 д 193 Ревизские сказки Спасского уезда, Задубровье, Щекин
Рождение ребёнка
25.09.1833 ст.
Сын: Куприян Ларионович
Отец ребёнка: Ларион Иванович
ГАРО ф 627 оп 254 д 55 МК Спасского уезда 1833 Задубровье ГАРО ф 129 оп 32 д 193 Ревизские сказки Спасского уезда, Задубровье, Щекин
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Тимофей Ларионович
Отец ребёнка: Ларион Иванович
Рождение ребёнка
13.08.1846 ст.
Сын: Никонор Ларионович
Отец ребёнка: Ларион Иванович
ГАРО Ф 627 оп 254 д 84 МК Спасского уезда 1846 Задубровье
Смерть
Неизвестно