Ирина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАРО ф 129 оп 32 д 193 Ревизские сказки Спасского уезда, Задубровье, Щекин
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларион Иванович

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Максим Ларионович

Отец ребёнка: Ларион Иванович

ГАРО ф 129 оп 32 д 193 Ревизские сказки Спасского уезда, Задубровье, Щекин
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Никифор Ларионович

Отец ребёнка: Ларион Иванович

ГАРО ф 129 оп 32 д 193 Ревизские сказки Спасского уезда, Задубровье, Щекин
Рождение ребёнка
25.09.1833 ст.

Сын: Куприян Ларионович

Отец ребёнка: Ларион Иванович

Задубровье, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф 627 оп 254 д 55 МК Спасского уезда 1833 Задубровье ГАРО ф 129 оп 32 д 193 Ревизские сказки Спасского уезда, Задубровье, Щекин
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Тимофей Ларионович

Отец ребёнка: Ларион Иванович

Рождение ребёнка
13.08.1846 ст.

Сын: Никонор Ларионович

Отец ребёнка: Ларион Иванович

Задубровье, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО Ф 627 оп 254 д 84 МК Спасского уезда 1846 Задубровье
Смерть
Неизвестно

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