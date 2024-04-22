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Анна Федорова

Место рождения

Раменье, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Федор Филатов

Мать: не указана

Раменье, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1795

Муж: Семен Ермолаев

Горбыль, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Авдотья Семенова

Отец ребёнка: Семен Ермолаев

Горбыль, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Емельян Семенов

Отец ребёнка: Семен Ермолаев

Рождение ребёнка
1808

Сын: Мануил Семенов

Отец ребёнка: Семен Ермолаев

Горбыль, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Тимофей Семенов

Отец ребёнка: Семен Ермолаев

Горбыль, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Константин Семенов

Отец ребёнка: Семен Ермолаев

Горбыль, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Аграфена Семенова

Отец ребёнка: Семен Ермолаев

Горбыль, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Иван Семенов

Отец ребёнка: Семен Ермолаев

Горбыль, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Смерть
После 1834
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