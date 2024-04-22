Анна Федорова
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Федор Филатов
Бракосочетание
До 1795
Муж: Семен Ермолаев
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Авдотья Семенова
Отец ребёнка: Семен Ермолаев
Рождение ребёнка
1801
Сын: Емельян Семенов
Отец ребёнка: Семен Ермолаев
Рождение ребёнка
1808
Сын: Мануил Семенов
Отец ребёнка: Семен Ермолаев
Рождение ребёнка
1810
Сын: Тимофей Семенов
Отец ребёнка: Семен Ермолаев
Рождение ребёнка
1810
Сын: Константин Семенов
Отец ребёнка: Семен Ермолаев
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Аграфена Семенова
Отец ребёнка: Семен Ермолаев
Рождение ребёнка
1814
Сын: Иван Семенов
Отец ребёнка: Семен Ермолаев
Смерть
После 1834