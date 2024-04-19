Зыков Емельян Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыков Емельян Евдокимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Зыков Евдоким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Иван Емельянов

Мать ребёнка: не указана

в ревизии 1817 года указано только жена его по моим предположениям сноха Семена Емельянова Зыкова Миланья Иванова 56 лет и дочь ее Параскевья Иванова раз дочь Иванова, значит отец Иван. и он брат Семе... Показать все
Рождение ребёнка
1765

Сын: Зыков Семен Емельянов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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