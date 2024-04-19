Зыков Емельян Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Зыков Евдоким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зыков Иван Емельянов
Мать ребёнка: не указана
в ревизии 1817 года указано только жена его по моим предположениям сноха Семена Емельянова Зыкова Миланья Иванова 56 лет и дочь ее Параскевья Иванова раз дочь Иванова, значит отец Иван. и он брат Семе... Показать все
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно