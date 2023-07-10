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Катаев Климонт Иванович

Место рождения

Семино, Пермский округ, Уральская область

Дата рождения

01.12.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1856 ст.

Отец: Катаев Иван Порфирьев

Мать: Катаева Настасья Петрова

Семино, Пермский округ, Уральская область
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1856 г. / Раздел "О родившихся", №130. С. 37.
Крещение
03.12.1856 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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