Катаев Климонт Иванович
Место рождения
Дата рождения01.12.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1856 ст.
Отец: Катаев Иван Порфирьев
Мать: Катаева Настасья Петрова
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1856 г. / Раздел "О родившихся", №130. С. 37.
Крещение
03.12.1856 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно