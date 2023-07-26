Важдаева Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: неизвестно Андреевна
Отец ребёнка: Важдаев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артамонова Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Важдаев Андрей
Предположительно родилась в районе 1900 года
Смерть
Неизвестно