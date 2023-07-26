Важдаева Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Важдаева Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: неизвестно Андреевна

Отец ребёнка: Важдаев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артамонова Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Важдаев Андрей

Предположительно родилась в районе 1900 года
Смерть
Неизвестно

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