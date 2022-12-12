Мейшутович Халиль Абрагамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1819
Отец: Мейшутович Абрагам Юзефович
Мать: Мейшутович Марьянна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Мейшутович Мерьема Халильевна
Мать ребёнка: Мейшутович Айша
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мейшутович Халима Халильевна
Мать ребёнка: Мейшутович Айша
Место жительства
1851
Селец, Сморгонский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мейшутович Айша
Смерть
Неизвестно