Мейшутович Халиль Абрагамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович Халиль Абрагамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1819

Отец: Мейшутович Абрагам Юзефович

Мать: Мейшутович Марьянна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мейшутович Мерьема Халильевна

Мать ребёнка: Мейшутович Айша

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мейшутович Халима Халильевна

Мать ребёнка: Мейшутович Айша

Место жительства
1851
Селец, Сморгонский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мейшутович Айша

Смерть
Неизвестно
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