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Лялько Николай Поликарпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1918

Отец: Лялько Поликарп Парфенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1949

Дочь: Лялько Елена Николаевна

Мать ребёнка: Ашуха Матрёна Григорьевна

Рождение ребёнка
31.03.1951

Дочь: Лялько Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Ашуха Матрёна Григорьевна

Рождение ребёнка
15.03.1959

Дочь: Лялько Галина Николаевна

Мать ребёнка: Ашуха Матрёна Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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