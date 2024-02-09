Лялько Николай Поликарпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1918
Отец: Лялько Поликарп Парфенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1949
Дочь: Лялько Елена Николаевна
Мать ребёнка: Ашуха Матрёна Григорьевна
Рождение ребёнка
31.03.1951
Дочь: Лялько Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Ашуха Матрёна Григорьевна
Рождение ребёнка
15.03.1959
Дочь: Лялько Галина Николаевна
Мать ребёнка: Ашуха Матрёна Григорьевна
Смерть
Неизвестно