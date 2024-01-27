Остроумова Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остроумова Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1875

Дочь: Курчатова (остроумова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Остроумов Василий Антонович

Подлубово Уфимской Губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Остроумов Никон

Отец ребёнка: Остроумов Василий Антонович

Синияз
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сатрапинская Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Остроумов Василий Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Остроумов Николай

Отец ребёнка: Остроумов Василий Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остроумов Василий Антонович

Смерть
1942
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