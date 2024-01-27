Остроумова Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.02.1875
Дочь: Курчатова (остроумова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Остроумов Василий Антонович
Подлубово Уфимской Губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Остроумов Никон
Отец ребёнка: Остроумов Василий Антонович
Синияз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сатрапинская Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Остроумов Василий Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Остроумов Николай
Отец ребёнка: Остроумов Василий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942