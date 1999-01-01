Пащенко-Оболонская Ирина Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пащенко-Оболонская Ирина Митрофановна

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Место рождения

Ильинский, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

20.04.1916

Дата смерти

01.01.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильинский, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
01.01.1999
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