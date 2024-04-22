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Кабанов (Григорьев) Сергей Иванович

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

23.09.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1880 ст.

Отец: Кабанов Иван Григорьев

Мать: Кабанова Анастасия Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
01.07.1898 ст.

Жена: Кабанова Татьяна Михайловна

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.11.1902 ст.

Сын: Кабанов Николай Сергеев

Мать ребёнка: Кабанова Татьяна Михайловна

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
16.09.1904 ст.

Сын: Кабанов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Кабанова Татьяна Михайловна

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
12.11.1908 ст.

Сын: Кабанов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Кабанова Татьяна Михайловна

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
30.12.1922

Жена: Кабанова Мария Дмитриевна

Орешковский волсовет, Орешковская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Оба вдовцы и вторым браком
Бракосочетание
18.01.1924

Жена: Кабанова Екатерина Васильевна

Орешковский волисполком, Орешковская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
11.12.1924

Сын: Кабанов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Кабанова Екатерина Васильевна

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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