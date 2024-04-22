Кабанов (Григорьев) Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения23.09.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1880 ст.
Отец: Кабанов Иван Григорьев
Бракосочетание
01.07.1898 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.11.1902 ст.
Мать ребёнка: Кабанова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
16.09.1904 ст.
Мать ребёнка: Кабанова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
12.11.1908 ст.
Мать ребёнка: Кабанова Татьяна Михайловна
Бракосочетание
30.12.1922
Орешковский волсовет, Орешковская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Оба вдовцы и вторым браком
Бракосочетание
18.01.1924
Орешковский волисполком, Орешковская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
11.12.1924
Сын: Кабанов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Кабанова Екатерина Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно