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Круковский Павел Тимофеевич

Место рождения

Беларусь, Гомельская обл., Лельчицкий р-н, д. Замошье

Дата рождения

14.08.1947

Дата смерти

20.11.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Беларусь, Гомельская обл., Лельчицкий р-н, д. Замошье
Рождение ребёнка
29.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, СОАССР, г. Орджоникидзе
Рождение ребёнка
09.04.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

ГДР, г. Галле
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
20.11.2005
Россия, Московская обл., г. Балашиха
Похороны
Неизвестно
Россия, Московская обл., г. Балашихинский р-н, Николо-Архангельское кладбище
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