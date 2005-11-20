Круковский Павел Тимофеевич
Место рожденияБеларусь, Гомельская обл., Лельчицкий р-н, д. Замошье
Дата рождения14.08.1947
Дата смерти20.11.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1947
Беларусь, Гомельская обл., Лельчицкий р-н, д. Замошье
Рождение ребёнка
29.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, СОАССР, г. Орджоникидзе
Рождение ребёнка
09.04.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
ГДР, г. Галле
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
20.11.2005
Россия, Московская обл., г. Балашиха
Похороны
Неизвестно
Россия, Московская обл., г. Балашихинский р-н, Николо-Архангельское кладбище