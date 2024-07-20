Губжева (Гергова) Залина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.2011
Дочь: Губжева Стелла Арсеновна
Отец ребёнка: Губжев Арсен Алимович
Рождение ребёнка
18.07.2011
Дочь: Губжева Белла Арсеновна
Отец ребёнка: Губжев Арсен Алимович
Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
03.07.2019
Дочь: Губжева Даниелла Арсеновна
Отец ребёнка: Губжев Арсен Алимович