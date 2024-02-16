Матрёна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрёна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Артёмович

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Никитское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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