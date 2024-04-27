Шмидт Август
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1866 и 1873
Дата смертиДо 1926
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1866 и 1873
Отец: Schmidt (Mitt) Jürri
Мать: Schmidt (Gold) Ann
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анищенко (Шмидт) Линда
Мать ребёнка: Шмидт Елена
Работа или профессия
Неизвестно
doktor
Рождение ребёнка
24.06.1909
Дочь: Тамъярв (Шмидт) Зинаида
Мать ребёнка: Шмидт Елена
Лифляндка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.01.1919
Дочь: Шмидт (Шмидт) Элла
Мать ребёнка: Шмидт Елена
Liflyandka village
Смерть
До 1926