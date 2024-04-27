Шмидт Август Между 1866 и 1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмидт Август

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1866 и 1873

Дата смерти

До 1926

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1866 и 1873

Отец: Schmidt (Mitt) Jürri

Мать: Schmidt (Gold) Ann

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анищенко (Шмидт) Линда

Мать ребёнка: Шмидт Елена

Работа или профессия
Неизвестно
doktor
Рождение ребёнка
24.06.1909

Дочь: Тамъярв (Шмидт) Зинаида

Мать ребёнка: Шмидт Елена

Лифляндка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.01.1919

Дочь: Шмидт (Шмидт) Элла

Мать ребёнка: Шмидт Елена

Liflyandka village
Смерть
До 1926

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