Бердникова (Сарычева) (Бердникова) Валентина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бердников Николай Федорович
Смерть
Неизвестно