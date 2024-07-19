Бердникова (Сарычева) (Бердникова) Валентина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердникова (Сарычева) (Бердникова) Валентина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бердников Николай Федорович

Рождение ребёнка
01.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бердников Николай Федорович

Смерть
Неизвестно

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