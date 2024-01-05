Сердабинцева -- Параскева Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сердабинцева -- Параскева Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Сердабинцев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Сердабинцев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Сердабинцев Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Сердабинцев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Сердабинцева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Сердабинцев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Сердабинцев Иван Иванович

Отец ребёнка: Сердабинцев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
08.01.1911

Дочь: Сердабинцева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Сердабинцев Иван Васильевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сердабинцев Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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