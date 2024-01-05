Сердабинцева -- Параскева Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1897
Сын: Сердабинцев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Сердабинцев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1901
Сын: Сердабинцев Гавриил Иванович
Отец ребёнка: Сердабинцев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Сердабинцева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Сердабинцев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Сердабинцев Иван Иванович
Отец ребёнка: Сердабинцев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
08.01.1911
Дочь: Сердабинцева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Сердабинцев Иван Васильевич
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно