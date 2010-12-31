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Romanova (Romanova) Alexandra Fyodorovna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1910

Дата смерти

18.01.1958

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
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Место
Комментарий
Рождение
20.05.1910

Отец: Romanov Fyodor Fyodorovitch

Мать: Anastasia Anikanovna

Рождение ребёнка
18.01.1930

Дочь: Shushkova Valentina Nikolaevna

Отец ребёнка: Kungurov Nikolay Alexandrovitch

Рождение ребёнка
15.06.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kungurov Nikolay Alexandrovitch

Смерть
18.01.1958
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