Romanova (Romanova) Alexandra Fyodorovna
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1910
Дата смерти18.01.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1910
Отец: Romanov Fyodor Fyodorovitch
Мать: Anastasia Anikanovna
Рождение ребёнка
18.01.1930
Дочь: Shushkova Valentina Nikolaevna
Отец ребёнка: Kungurov Nikolay Alexandrovitch
Рождение ребёнка
15.06.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Kungurov Nikolay Alexandrovitch
Смерть
18.01.1958