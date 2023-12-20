Стецюк (Резмерица) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стецюк (Резмерица) Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Резмерица Федор Александрович

Мать: Резмерица Любовь Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стецюк Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
09.06.2004

Сын: Стецюк Никита Дмитриевич

Отец ребёнка: Стецюк Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
18.10.2007

Дочь: Стецюк Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Стецюк Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
13.11.2016

Сын: Стецюк Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Стецюк Дмитрий Алексеевич

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