Стецюк (Резмерица) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.2004
Отец ребёнка: Стецюк Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
18.10.2007
Дочь: Стецюк Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Стецюк Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
13.11.2016
Отец ребёнка: Стецюк Дмитрий Алексеевич