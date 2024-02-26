Чурилин Севастьян Павлов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурилин Севастьян Павлов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Чурилин Павел Ануфриев (Ич)

Мать: Чурилина Авдотья Петрова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Чурилин Иван Севастьянов (Ич)

Мать ребёнка: Чурилина Авдотья Никонова?

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Чурилин Симеон Севастьянов (Ич)

Мать ребёнка: Чурилина Авдотья Никонова?

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Аграфена Севастьянова (Вна)

Мать ребёнка: Чурилина Авдотья Никонова?

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурилина Авдотья Никонова?

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1835
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