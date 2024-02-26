Чурилин Севастьян Павлов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Чурилин Иван Севастьянов (Ич)
Мать ребёнка: Чурилина Авдотья Никонова?
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Чурилин Симеон Севастьянов (Ич)
Мать ребёнка: Чурилина Авдотья Никонова?
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Аграфена Севастьянова (Вна)
Мать ребёнка: Чурилина Авдотья Никонова?
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1835