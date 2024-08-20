Лукерья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.01.1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермоленко Александр
Рождение ребёнка
23.09.1944
Дочь: (Ермоленко) Алла Александровна
Отец ребёнка: Ермоленко Александр
Смерть
14.01.1984
Николаевка, Михайловский муниципальный район, Приморский край