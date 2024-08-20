Лукерья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.01.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермоленко Александр

Рождение ребёнка
23.09.1944

Дочь: (Ермоленко) Алла Александровна

Отец ребёнка: Ермоленко Александр

Смерть
14.01.1984
Николаевка, Михайловский муниципальный район, Приморский край

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