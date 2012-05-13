Осадчев Пётр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1937
Дата смерти13.05.2012
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1937
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шилькичина Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
09.11.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шилькичина Татьяна Егоровна
Смерть
13.05.2012