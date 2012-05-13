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Осадчев Пётр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1937

Дата смерти

13.05.2012

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1937

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шилькичина Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
09.11.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шилькичина Татьяна Егоровна

Смерть
13.05.2012

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