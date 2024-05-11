Прокофий Николаевич Землянсков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти22.03.1807 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Казанцева (Землянскова) Стефанида Прокофьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Землянсков Евстафий Прокофьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.03.1807 ст.
Кашпир, Сызрань, Самарская область