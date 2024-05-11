Прокофий Николаевич Землянсков 1771 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прокофий Николаевич Землянсков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

22.03.1807 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Казанцева (Землянскова) Стефанида Прокофьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Землянсков Евстафий Прокофьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
22.03.1807 ст.
Кашпир, Сызрань, Самарская область

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