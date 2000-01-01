Киселёв Фёдор Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Киселёв Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Киселёва Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Надежда Фёдоровна
Мать ребёнка: Киселёва Пелагея Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно