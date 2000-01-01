Киселёв Фёдор Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёв Фёдор Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Киселёв Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Киселёва Пелагея Кузьминична

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Надежда Фёдоровна

Мать ребёнка: Киселёва Пелагея Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселёва Пелагея Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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