Павлов Сергей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1980
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
08.05.2006
Дочь: Павлова Кристина Сергеевна
Мать ребёнка: Мосина Ольга Александровна
Рождение ребёнка
15.03.2018
Дочь: Павлова Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Мосина Ольга Александровна