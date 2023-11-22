Павлов Сергей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Сергей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1980

Отец: не указан

Мать: Манторова Татьяна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосина Ольга Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
08.05.2006

Дочь: Павлова Кристина Сергеевна

Мать ребёнка: Мосина Ольга Александровна

Рождение ребёнка
15.03.2018

Дочь: Павлова Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Мосина Ольга Александровна

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