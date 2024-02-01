Трапезникова Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1914
Дата смерти12.03.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.09.1944
Сын: Трапезников Леонид Алексеевич
Отец ребёнка: Константинов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
21.04.1949
Сын: Константинов Валентин Андреевич
Отец ребёнка: Константинов Андрей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.03.1980