Трапезникова Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трапезникова Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1914

Дата смерти

12.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1944

Сын: Трапезников Леонид Алексеевич

Отец ребёнка: Константинов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
21.04.1949

Сын: Константинов Валентин Андреевич

Отец ребёнка: Константинов Андрей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Андрей Петрович

Смерть
12.03.1980
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