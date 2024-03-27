Рысовъ Юнус
Место рожденияАдав-Тулумбаево
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Юнусов Ишан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Юнусов Ахтям
Мать ребёнка: не указана
Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно