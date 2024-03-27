Рысовъ Юнус — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рысовъ Юнус

Место рождения

Адав-Тулумбаево

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Юнусов Ишан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Юнусов Ахтям

Мать ребёнка: не указана

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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