Берёзко (Горнак) Елена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерёзко (Горнак) Елена Степановна

Берёзко (Горнак) Елена Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горнак Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берёзко Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Берёзко Мария Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берёзко Леонид Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берёзко Николай Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берёзко Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.08.1946

Дочь: Беляева (Берёзко) Нина Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.