Берёзко (Горнак) Елена Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горнак Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Берёзко Мария Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берёзко Леонид Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берёзко Николай Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берёзко Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.08.1946
Дочь: Беляева (Берёзко) Нина Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно