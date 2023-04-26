Кряквина Софья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кряквина Софья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Кряквин Ефим Антонович

Отец ребёнка: Шестаков Антон Васильевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Мешкова Анисья Кряквина

Отец ребёнка: Шестаков Антон Васильевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Васса Антоновна

Отец ребёнка: Шестаков Антон Васильевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Шестаков Григорий Антонович

Отец ребёнка: Шестаков Антон Васильевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Домна Антоновна

Отец ребёнка: Шестаков Антон Васильевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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