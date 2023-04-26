Кряквина Софья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Шестаков Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Мешкова Анисья Кряквина
Отец ребёнка: Шестаков Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Васса Антоновна
Отец ребёнка: Шестаков Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Шестаков Григорий Антонович
Отец ребёнка: Шестаков Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Домна Антоновна
Отец ребёнка: Шестаков Антон Васильевич
Смерть
Неизвестно