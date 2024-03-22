Вокопьянц (Масленникова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вокопьянц (Масленникова) Мария Ивановна

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

06.07.1903

Дата смерти

28.02.1979

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1903

Отец: Масленников Иван Антонович

Мать: Масленникова Александра Селиверстовна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
В метрической церкви Духосошественской церкви г.Саратова за 1903 год имеется актовая запись за номером 195 о рождении у Саратовского мещанина Иоанна Антониева Масленникова и законной его жены Александ... Показать все
Крещение
13.07.1903
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Восприемники: | Духосошественнская церковь
Рождение ребёнка
05.07.1925

Сын: Вокопьянц Юрий Аршакович

Отец ребёнка: Вокопьянц Аршак

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вокопьянц Аршак

Смерть
28.02.1979
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