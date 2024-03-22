Вокопьянц (Масленникова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.07.1903
Дата смерти28.02.1979
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1903
В метрической церкви Духосошественской церкви г.Саратова за 1903 год имеется актовая запись за номером 195 о рождении у Саратовского мещанина Иоанна Антониева Масленникова и законной его жены Александ... Показать все
Крещение
13.07.1903
Восприемники: | Духосошественнская церковь
Рождение ребёнка
05.07.1925
Отец ребёнка: Вокопьянц Аршак
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вокопьянц Аршак
Смерть
28.02.1979