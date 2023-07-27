Трубачев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трубачев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Деревни Березовки Поршенского прихода
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Трубачев Семен Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
В записи о бракосочетании в 1894 году указан возраст 28 лет
Смерть
Неизвестно