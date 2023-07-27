Трубачев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубачев Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубачев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Деревни Березовки Поршенского прихода
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Трубачев Семен Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

В записи о бракосочетании в 1894 году указан возраст 28 лет
Смерть
Неизвестно

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