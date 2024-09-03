Пичкалев Логин Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пичкалев) Евдокия Логинова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пичкалев) Неонила Логинова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно