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Пичкалев Логин Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Пичкалев (Пучкилев) Сергей Павлов

Мать: Пичкалева Афимья Веденеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пичкалев) Евдокия Логинова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пичкалева Анастасия Афанасьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пичкалев Мирон Логинов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пичкалев) Неонила Логинова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пичкалев Иван Логинов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Пичкалев Лариона Логинов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Пичкалев Филипп Логинов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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