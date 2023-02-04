Левенкова (Лавренцова) Татьяна Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1925
Дата смерти11.12.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1950
Дочь: Ахромеева (Левенкова) Галина Васильевна
Отец ребёнка: Левенков Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
08.04.1954
Сын: Левенков Валериан Валериан Васильевич
Отец ребёнка: Левенков Василий Григорьевич
Смерть
11.12.1990