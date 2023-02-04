Левенкова (Лавренцова) Татьяна Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левенкова (Лавренцова) Татьяна Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1925

Дата смерти

11.12.1990

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левенков Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
13.03.1950

Дочь: Ахромеева (Левенкова) Галина Васильевна

Отец ребёнка: Левенков Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
08.04.1954

Сын: Левенков Валериан Валериан Васильевич

Отец ребёнка: Левенков Василий Григорьевич

Смерть
11.12.1990

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