Гребенщикова (Костенкова) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенщикова (Костенкова) Анастасия Михайловна

Место рождения

Желваков

Дата рождения

27.05.1832 ст.

Дата смерти

24.07.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1832 ст.

Отец: Костенков Михаил Спиридонович

Мать: Костенкова (Замараева) Екатерина Ефимовна

Бракосочетание
12.01.1852 ст.

Муж: Гребенщиков Трофим Ефимович

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.03.1864 ст.

Сын: Гребенщиков Алексей Трофимович

Отец ребёнка: Гребенщиков Трофим Ефимович

Крынды, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
24.07.1892 ст.
Крынды, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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