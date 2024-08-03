Гребенщикова (Костенкова) Анастасия Михайловна
Место рожденияЖелваков
Дата рождения27.05.1832 ст.
Дата смерти24.07.1892 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1832 ст.
Бракосочетание
12.01.1852 ст.
Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.03.1864 ст.
Сын: Гребенщиков Алексей Трофимович
Отец ребёнка: Гребенщиков Трофим Ефимович
Смерть
24.07.1892 ст.