Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погуляева Мария Кузминична

Отец ребёнка: Илюшин Кузьма Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илюшин Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Илюшин Кузьма Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илюшин Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Илюшин Кузьма Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илюшин Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Илюшин Кузьма Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илюшин Кузьма Павлович

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