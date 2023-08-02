Медведева (Дьяконова) Серафима Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Дьяконова) Серафима Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Максимова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Медведев Василий Васильевич

Бракосочетание
13.04.1890

Муж: Медведев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Медведев Василий Васильевич

благовещенск, Амурская обл. Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Медведев Василий Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
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