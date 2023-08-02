Медведева (Дьяконова) Серафима Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Максимова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Медведев Василий Васильевич
Бракосочетание
13.04.1890
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Медведев Василий Васильевич
благовещенск, Амурская обл. Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Медведев Василий Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно