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Токарева Сирафима Фокеевна

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Место рождения

Малая Сергиевка, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1929

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

ОЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Богоявленский Фока Петрович

Мать: Богоявленская Анастасия Григорьевна

Малая Сергиевка, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарев Александр Александрович

Отец ребёнка: Токарев Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарев Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Токарев Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
01.10.1957

Дочь: Царева (Токарева) Надежда Александровна

Отец ребёнка: Токарев Александр Тимофеевич

Смерть
2000
Малая Сергиевка, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область

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