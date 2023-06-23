Токарева Сирафима Фокеевна
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смерти2000
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токарев Александр Александрович
Отец ребёнка: Токарев Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токарев Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Токарев Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.10.1957
Дочь: Царева (Токарева) Надежда Александровна
Отец ребёнка: Токарев Александр Тимофеевич
Смерть
2000