Lillewel Jaak — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lillewel Jaak

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1831

Пол

Мужской

Отец

1792 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1831

Отец: Lillewel Hans

Мать: Lillewel Ann

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