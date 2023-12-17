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Lillewel Jaak
Lillewel Jaak
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.05.1831
Пол
Мужской
Отец
Lillewel Hans
1792 г.р.
Мать
Lillewel (Juttra) Ann
1796 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1831
Отец:
Lillewel Hans
Мать:
Lillewel Ann
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