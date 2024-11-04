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Перов Иоанн Симеонов

Место рождения

Бычки

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1876

Пол

Мужской

Отец

1794 г.р.

Мать

1801 г.р.

Жена

1824 г.р.

Дети

1848 г.р.
1855 г.р.
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Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перов Симеон Сергиев

Мать: Перова Александра Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перова (Николина) Александра Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перова (Николина) Александра Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перова (Николина) Александра Васильева

Рождение ребёнка
27.05.1848

Сын: Перов Феодор Иванович

Мать ребёнка: Перова (Николина) Александра Васильева

Рождение ребёнка
1855

Сын: Перов Петр Иванович

Мать ребёнка: Перова (Николина) Александра Васильева

Смерть
1876

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