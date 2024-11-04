Перов Иоанн Симеонов
Место рожденияБычки
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Перов Симеон Сергиев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Перова (Николина) Александра Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Перова (Николина) Александра Васильева
Рождение ребёнка
27.05.1848
Мать ребёнка: Перова (Николина) Александра Васильева
Рождение ребёнка
1855
Сын: Перов Петр Иванович
Мать ребёнка: Перова (Николина) Александра Васильева
Смерть
1876