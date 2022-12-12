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Захаров Сергей Валентинович

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Место рождения

Краснозаводск, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

06.09.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1955

Отец: Захаров Валентин Иванович

Мать: Захарова Лидия Ивановна

Краснозаводск, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
16.09.1978

Жена: Захарова Марина Юрьевна

Рождение ребёнка
28.09.1979

Дочь: Савенкова Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Захарова Марина Юрьевна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Развод
25.04.1996

Жена: Захарова Марина Юрьевна

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