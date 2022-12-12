Захаров Сергей Валентинович
Место рождения
Дата рождения06.09.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1955
Отец: Захаров Валентин Иванович
Мать: Захарова Лидия Ивановна
Бракосочетание
16.09.1978
Жена: Захарова Марина Юрьевна
Рождение ребёнка
28.09.1979
Дочь: Савенкова Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Захарова Марина Юрьевна
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Развод
25.04.1996
Жена: Захарова Марина Юрьевна