Коновалова (Терегулова) Рима Калимулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Терегулова) Рима Калимулловна

Место рождения

Село Табынское, Гафурийский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

02.06.1952

Дата смерти

Около 2014

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1952

Отец: Терегулов Калимулла Халиуллович

Мать: Терегулова Тагзима Тимербаевна

Село Табынское, Гафурийский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
Около 2014
Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Северное кладбище. Уфа, Россия
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