Коновалова (Терегулова) Рима Калимулловна
Место рожденияСело Табынское, Гафурийский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения02.06.1952
Дата смертиОколо 2014
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1952
Село Табынское, Гафурийский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
Около 2014
Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Северное кладбище. Уфа, Россия