Лукинская Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукинская Пелагея Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1880

Дочь: Соломония Александровна

Отец ребёнка: Лукинский Александр Степанович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукинский Александр Степанович

Смерть
Неизвестно
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