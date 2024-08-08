Евдокимов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Виктор Константинович

Мать ребёнка: Валентина Михаиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина Михаиловна

Рождение ребёнка
17.04.1959

Дочь: Евдокимова Наталья Константиновна

Мать ребёнка: Валентина Михаиловна

Смерть
Неизвестно

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