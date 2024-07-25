Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Витько Григорий Федорович

Мать: Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
12.01.1831

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Ефросиния Яковлевна

Рождение ребёнка
21.05.1840

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Ефросиния Яковлевна

Рождение ребёнка
23.08.1846

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Ефросиния Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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