Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Витько Григорий Федорович
Мать: Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
12.01.1831
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Ефросиния Яковлевна
Рождение ребёнка
21.05.1840
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Ефросиния Яковлевна
Рождение ребёнка
23.08.1846
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Ефросиния Яковлевна
Смерть
Неизвестно