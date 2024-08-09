Карнакова Евфимия Арсентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карнакова Евфимия Арсентьева

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1835

Дата смерти

1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.01.1872

Сын: Карнаков Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Карнаков Григорий Фёдоров

Рождение ребёнка
1876

Сын: Карнаков Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Карнаков Григорий Фёдоров

Смерть
1915
Бураново, Тогульский муниципальный район, Алтайский край

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