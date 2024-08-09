Карнакова Евфимия Арсентьева
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1872
Сын: Карнаков Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Карнаков Григорий Фёдоров
Рождение ребёнка
1876
Сын: Карнаков Илья Григорьевич
Отец ребёнка: Карнаков Григорий Фёдоров
Смерть
1915
Бураново, Тогульский муниципальный район, Алтайский край