Параскева Васильевна
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиПосле 1799
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Василий
Мать: Варвара Петровна
Бракосочетание
01.11.1786
Муж: Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
31.05.1789 ст.
Отец ребёнка: Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
08.03.1791 ст.
Сын: Феофилакт Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
17.11.1793 ст.
Сын: Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
26.08.1795 ст.
Дочь: Наталья Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
30.09.1798 ст.
Сын: Георгий Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Андреевич
Смерть
После 1799
Рождение ребёнка
1802 ст.
Дочь: Мариамна Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
До 1808
Дочь: Аксинья Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Андреевич