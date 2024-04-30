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Параскева Васильевна

Место рождения

Волково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

После 1799

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Василий

Мать: Варвара Петровна

Волково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
01.11.1786

Муж: Ефим Андреевич

Рождение ребёнка
31.05.1789 ст.

Сын: Михаил/Ермил Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Андреевич

Чачема, Антушевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1791 ст.

Сын: Феофилакт Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Андреевич

Чачема, Антушевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1793 ст.

Сын: Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Андреевич

Чачема, Антушевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1795 ст.

Дочь: Наталья Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Андреевич

Чачема, Антушевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1798 ст.

Сын: Георгий Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Андреевич

Чачема, Антушевская волость, Белозерский уезд
Смерть
После 1799
Рождение ребёнка
1802 ст.

Дочь: Мариамна Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Андреевич

Чачема, Антушевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
До 1808

Дочь: Аксинья Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Андреевич

Чачема, Антушевская волость, Белозерский уезд
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