Иевлев Гордей Варфоломеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1936
Дата смерти10.06.2004
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1936
Отец: Иевлев Варфоломей Анфимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова (Иевлева) Лидия Гордеевна
Мать ребёнка: Иевлева (Шаткова) Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
06.07.1962
Мать ребёнка: Иевлева (Шаткова) Юлия Ивановна
Смерть
10.06.2004