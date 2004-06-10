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Иевлев Гордей Варфоломеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1936

Дата смерти

10.06.2004

Пол

Мужской

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1936

Отец: Иевлев Варфоломей Анфимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова (Иевлева) Лидия Гордеевна

Мать ребёнка: Иевлева (Шаткова) Юлия Ивановна

Рождение ребёнка
06.07.1962

Сын: Иевлев Борис Гордеевич

Мать ребёнка: Иевлева (Шаткова) Юлия Ивановна

Смерть
10.06.2004

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