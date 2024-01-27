Фетисова Дарья
Место рожденияРоссия
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Сын: Фетисов Fetesoff Герасим Анисомович
Отец ребёнка: Фетисов Fetesoff Антон Ларионович
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Упоминание
1848
Россия, г. Ставрополь
В 1848 в составе 19 семейств переселена из Малых Копен в 49 года с сыном и без мужа из Саратовской губернии, Аткарского района, села Малые Копены в Закавказский край. Первый участок - Малые Копены... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно