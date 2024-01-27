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Фетисова Дарья

Место рождения

Россия

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1824

Сын: Фетисов Fetesoff Герасим Анисомович

Отец ребёнка: Фетисов Fetesoff Антон Ларионович

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Упоминание
1848
Россия, г. Ставрополь
В 1848 в составе 19 семейств переселена из Малых Копен в 49 года с сыном и без мужа из Саратовской губернии, Аткарского района, села Малые Копены в Закавказский край. Первый участок - Малые Копены... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фетисов Fetesoff Антон Ларионович

Смерть
Неизвестно
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